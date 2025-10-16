Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 октября

День у Близнецов будет легким и интересным, но вряд ли вы достигнете значительных успехов. Вы проведете время в приятной компании, пообщаетесь с симпатичными вам людьми и встретите тех, о ком много слышали. Эти внезапные знакомства могут принести пользу или перерасти во что-то большее. Некоторые из вас получат важную информацию, которая пригодится в ближайшее время.