Родственники сообщили причину смерти звезды «Крёстного отца» Дайан Китон

Ранее американская актриса Пенелопа Милфорд скончалась в возрасте 77 лет. Карьера Милфорд началась на нью-йоркской сцене в 1971 году, когда она сыграла вместе с Ричардом Гиром в постановке Off-Broadway «Long Time Coming and a Long Time Gone», основанной на биографии музыканта и писателя Ричарда Фарина. Но наибольшую известность актрисе принесла роль Ви Мансон в фильме «Возвращение домой» (1978), номинированном на девять «Оскаров» и получившем три.