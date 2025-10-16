В Иркутске на линию по маршрутам № 1 и 4 вышли два новых трамвая

В Иркутске на линию вышли два новых трамвая. Они будут курсировать по маршрутам № 1 и 4. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, общественный транспорт прошел техосмотр. Транспорт купили на средства, полученные в виде субсидии из бюджета города. Поставка двух дополнительных кузовов ожидается в ноябре.
— Первый раз еду на новом трамвае. У него более плавный ход и торможение, удобные сидения, стоят камеры видеонаблюдения, — поделилась впечатлениями пассажир Алина Серебрякова.
Также в новых трамваях для комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками и пенсионеров сделали переменный уровень пола.
