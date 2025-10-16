Один человек погиб в ДТП с автобусом в Приамурье, более 40 в больнице с травмами

Один человек погиб в аварии с автобусом в Приамурье, более сорока доставлены в больницу. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.
«По предварительной информации, в результате выезда на встречную полосу движения произошло столкновение автомобиля марки Toyota Probox и пассажирского автобуса, перевозившего более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе, после чего автобус съехал с проезжей части и совершил опрокидывание», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что один из пострадавших умер в больнице. И погибший, и пострадавшие находились в автобусе, а водителю легкового авто не понадобилась помощь медиков.
Ранее сообщалось о двоих погибших в этом ДТП, позже правоохранительные органы уточнили, что подтвердилась информация только об одном.