Выяснилось, как мошенники через видеоролики получают доступ к онлайн-банкам

В последнее время злоумышленники, взломавшие чужие аккаунты, начали массово отправлять пользователям мессенджеров видеоролики, способные тайно установить на смартфон программу для удалённого управления банковскими счетами. Об этом информирует «ТАСС», ссылаясь на данные МВД.
Схема обмана заключается в том, что человек получает через мессенджер сообщение якобы от знакомого с предложением посмотреть видео. Перейдя по ссылке, пользователь, сам того не подозревая, запускает установку вредоносного ПО, которое даёт злоумышленникам полный контроль над онлайн-банком, установленным на устройстве.
Специалисты МВД подчёркивают, что преступники не ограничиваются только поддельными видеороликами: в ход идут и вирусные программы, тщательно замаскированные под архивы с якобы личными видеозаписями.
