В Роспотребнадзоре напомнили основные правила здорового питания

«Режим питания: желательно принимать пищу в одно и то же время. Рекомендуется три полноценных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса. Питьевой режим: рекомендуется выпивать 1,5−2 литра жидкости в сутки. Отдавать предпочтение стоит чистой питьевой воде», — пояснили в ведомстве.