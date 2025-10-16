Funke: увеличилось число украинцев, запрашивающих убежище в ФР

Количество граждан Украины, запрашивающих убежище в ФРГ, возросло в десять раз, сообщает Funke.
Журналисты ссылаются на информацию, полученную от Министерства внутренних дел ФРГ. В материале сказано, что это число увеличилось после того, как правительство Украины в августе «разрешило выезд за рубеж всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет».
«Резко увеличилось число молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, ищущих защиты. Снятие запрета на выезд для этой группы привело к увеличению числа заявлений о предоставлении убежища примерно со ста в неделю до вступления постановления в силу до примерно тысячи в неделю», — говорится в публикации.
Так, в мае текущего года «было распределено» свыше 7900 украинцев, в августе — 11 277, а в сентябре — 18 755. Кроме того, в период с 1 по 5 октября включительно «было распределено» две тысячи человек.
Ранее сообщалось, что МВД Польши и ФРГ призвали вывести беженцев с Украины из соцподдержки.