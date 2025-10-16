Funke: увеличилось число украинцев, запрашивающих убежище в ФР

«Резко увеличилось число молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, ищущих защиты. Снятие запрета на выезд для этой группы привело к увеличению числа заявлений о предоставлении убежища примерно со ста в неделю до вступления постановления в силу до примерно тысячи в неделю», — говорится в публикации.