Перенджиев: заявлениями о «Томагавках» США прощупывают реакцию России

Президент США Дональд Трамп и американские чиновники говорят о поставках крылатых ракет «Томагавк» на Украину, чтобы проверить реакцию России, прощупать почву. Об этом aif.ru заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
«Я считаю, что вся информация про “Томагавки” публикуется для того, чтобы узнать, что в России будут об этом говорить. Это своеобразная информационная операция, они прощупывают почву. Вся эта информация о поставках сливается для того, чтобы увидеть нашу реакцию. А реакция может быть только такая, как озвучил наш президент — мы будет укреплять нашу противовоздушную и противоракетную оборону», — сказал эксперт.
Перенджиев также указал на противоречия в заявлениях США о поставках ракет «Томагавк».
«Есть противоречия между заявлением о том, что США должны поставлять “Томагавки” напрямую Украине, и о том, что Вашингтон ничего не дает напрямую, а все продает Евросоюзу, который затем поставляет оружие на Украину. Противоречие в том, что сейчас нет никакой информации о том, что Европа закупала оружие, а сами США не намерены бесплатно что-либо передават Украине», — пояснил политолог.
Ранее сообщалось, что украинская делегация высокопоставленных чиновников встретилась в Соединенных Штатах с представителями военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты «Томагавк» и истребители F-16.
Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него ракеты «Томагавк».