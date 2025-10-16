Ущерб по делу экс-замглавы минстроя ДНР оценён более чем в 4 млрд рублей

Помимо Юлии Мерваезовой, по делу также проходят несколько других лиц, включая бывшего главу Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного. Ранее сообщалось, что суд отклонил его просьбу об освобождении под залог. Аргументируя свою позицию, защита указывала на «волокиту» в ходе следствия, неэффективное предварительное расследование и редкое проведение следственных действий с обвиняемым. По мнению адвокатов, заключение Выгулярного под стражу было неправомерным, поскольку инкриминируемое ему преступление связано с предпринимательской деятельностью.