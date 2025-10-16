Учёные Канады предупредили о страшной катастрофе: исчезнут порты, города и культурное наследие

По прогнозам исследователей, к 2100 году затоплены будут 136 миллионов зданий из 840 миллионов, находящихся в зоне риска. Это произойдёт при повышении уровня моря на 20 метров. К зоне риска учёные относят ряд прибрежных городов в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке.