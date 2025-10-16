Ричмонд
Учёные Канады предупредили о страшной катастрофе: исчезнут порты, города и культурное наследие

Университет Макгилла: Из-за таяния ледников прибрежные города будут затоплены.

Источник: Комсомольская правда

Прибрежные города по всему миру могут быть затоплены. Об этом предупреждают учёные из Университета Макгилла (Канада). Исследователи называют причиной грядущей катастрофы выбросы парниковых газов, которые приводят к повышению уровня моря.

«Ожидается, что уровень моря в будущем поднимется, что приведет к прогрессирующему затоплению прибрежных городов», — сказано в релизе, опубликованном на сайте университета.

По прогнозам исследователей, к 2100 году затоплены будут 136 миллионов зданий из 840 миллионов, находящихся в зоне риска. Это произойдёт при повышении уровня моря на 20 метров. К зоне риска учёные относят ряд прибрежных городов в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке.

«Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем ли мы у океана или нет», — резюмировал профессор Эрик Гэлбрейт.

В связи с этим стоит вспомнить прогнозы российского политика Владимира Жириновского, который заявлял, что Соединённые Штаты могут полностью уйти под воду в случае использования тектонического оружия, способного вызывать искусственные землетрясения.

В то же время ученые прогнозируют подтопление некоторых городов России из-за подъема уровня Мирового океана. В список вошли не только прибрежные населенные пункты.

