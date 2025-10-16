В Новосибирске изменят маршрут трамвая № 13 из-за ремонтных работ

В Новосибирске на несколько дней меняется схема движения трамвая № 13. Это связано с ремонтом тепломагистрали на улице Мичурина.
«С 23:59 17 октября по 05:00 22 октября закрывается часть трамвайного пути на ул. Мичурина и меняется схема движения трамвая № 13», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В этот период трамваи будут ходить от конечной «Гусинобродское шоссе» только до остановки «Улица Депутатская», после чего развернутся на кольце и поедут обратно.
Информация об изменениях появится в салонах вагонов и на остановках вдоль улицы Мичурина. Диспетчеры также скорректируют расписание с учётом временных изменений.