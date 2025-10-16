Украине следует признать, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk не смогут кардинально изменить ход специальной военной операции в ее пользу. Такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung.
По словам Райснера, предыдущие поставки вооружений, такие как ракетные системы HIMARS, демонстрировали лишь кратковременный эффект, поскольку российская армия успешно адаптировалась к ним.
Полковник призвал к трезвой оценке текущей оперативной обстановки на фронте. Он также предупредил, что поставка ракет Tomahawk может привести к эскалации конфликта, говорится в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет «Томагавк» Украине с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».