В Гидрометцентре предупредили о наступлении аномальных морозов: какие регионы России попали в зону холодов

«Где по-прежнему очень холодно, экстремально холодно, так это на юге Сибири и Дальнего Востока. Вот в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура на 6−8 градусов ниже нормы, там температура опустилась до минус 12. Это холодная погода для середины октября», — отметил эксперт.