В Гидрометцентре предупредили о наступлении аномальных морозов: какие регионы России попали в зону холодов

На юг Сибири и Дальний Восток пришли аномальные для октября холода — столбики термометров здесь уже опустились до минус 16 градусов. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Где по-прежнему очень холодно, экстремально холодно, так это на юге Сибири и Дальнего Востока. Вот в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура на 6−8 градусов ниже нормы, там температура опустилась до минус 12. Это холодная погода для середины октября», — отметил эксперт.
До минус 10 похолодало также в Туве и Хакасии, а в Иркутской области, в Забайкалье, Бурятии в Амурской области столбики термометров опустились до минус 15−16 градусов мороза.
«Здесь температура существенно ниже нормы, необычно холодно», — добавил Роман Вильфанд.
На Петербургском международном газовом форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что согласно долгосрочным прогнозам погоды, на Земле приближается аномально холодная зима, которую в полной мере на себе ощутят жители России и Европы. Подобные зимы случаются примерно один раз в 20 лет.
Кроме того, Роман Вильфанд отметил, что в начале этой недели зима пришла во многие регионы России и продолжает завоевывать все больше городов.