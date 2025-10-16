Не все в порядке: эксперт увидел опасный знак в последнем видео Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, кажется, не оставили равнодушными абсолютного никого. Они стали беспрецедентными по масштабу за всю историю «ЛизаАлерт», за ними следили тысячи, если не сотни тысяч людей, в Интернете.
В этой истории удивительно не только их бесследное исчезновение, но и то, что Ирина и Сергей Усольцевы изначально планировали отправиться вдвоем на «Тантру» — индийские тренинги с медитациями и йогой, но в последний момент передумали и решили поехать в их место силы, на Минскую петлю.
Муж Ирины быстро составил маршрут для похода по местам, которые он, по утверждению его сына, знал как свои пять пальцев и не мог там заблудиться. Физиогномист Олег Воеводин, изучив последние публикации Ирины Усольцевой, описал, что предшествовало этому походу и почему Ирина могла резко изменить планы и поехать не на тренинги, а в тайгу.
Как семья готовилась к походу.
Изначально Ирина хотела поехать с мужем на «Тантру», очень долго ждала и готовилась к этому событию. Усольцева хотела пройти с супругом «мягкие и глубокие трансформации» с помощью тренингов и своих наставников.
Но в последний момент Ирина резко передумала и предложила отправиться мужу в поход. Сергей согласился, он составил маршрут через их «места силы», через Минскую петлю.
В конце сентября Ирина рассказала, что планирует вместе с мужем проехать около 200 км от Красноярска, а потом пройти по очень красивому лесу. Она уточнила, что направляется с супругом и дочерью именно на Минскую, а не Манскую петлю.
Первую ночь семья планировала провсти в диком месте в доме-куполе с баней. Усольцева говорила, что очень предвкушала эту поездку. В момент, когда она записывала видео, ее муж домывал машину и завершал последние приготовления к походу.
Ирина отметила, что дочери Арине был предложен вариант остаться с бабушкой, но девочка решила поехать с родителями. Для девочки был приготовлен специальный детский рюкзак, хипсит — широкий пояс с сиденьем для ребенка, чтобы отец мог нести дочь.
После возвращения с Минской петли Ирина в одиночку планировала отправиться в Ташкент.
Поездка пошла не по плану. 27 сентября супруги с ребенком доехали до поселка Кутурчин, откуда дальше планировали двинуться с экскурсией, но ее отменили из-за плохого прогноза погоды. Усольцевых это не испугало, с утра они выдвинулись в сторону Кутурчинского белогорья. Очевидцы, которые встретили Усольцевых, отмечали, что они были одеты слишком легко для надвигающегося снегопада.
Сын Ирины Даниил, отказавшийся от поездки, сообщил о пропаже родителей в полицию 30 сентября. После этого начались полномасштабные поиски.
Ирина выглядела рассеянной.
В последние недели было заметно, что Ирина рассеяна, обратил внимание физиогномист Воеводин.
«В последнее время заметна рассеянность внимания: берётся за многое сразу, включает режим многозадачности, но не всегда доводит начатое до конца. На последнем видео видно, что она держит усталость в себе», — сказал физиогномист.
При этом он отметил, что в другие дни Усольцева выглядела как человек, который держит все под контролем даже в трудные минуты.
«Если уж делать — то идеально, если не делать — то вовсе не браться. Она из тех, кто вкладывает душу в каждое дело, подходит ко всему искренне, от сердца. Она всегда готовится заранее: за неделю, а то и за две у неё всё уже продумано и упорядочено. При этом умеет держать эмоции под контролем, сохраняет лицо даже в трудные минуты», — добавил физиогномист.
На некоторых последних видеопубликациях в соцсетях эксперт заметил у Ирины некую холодность, которая могла быть защитной реакцией.
«Она концентрируется, чтобы из своей аудитории выжать максимум. Сама себе ставит цели, сама себя разгоняет — и сама же останавливает. Поток мыслей у неё постоянный, бурный, почти нескончаемый», — пояснил Воеводин.
Муж мог давить.
Физиогномист также изучил снимки Сергея Усольцева. По мнению эксперта, мужчина мог подавлять свою супругу психологически.
«У него может быть склонность удерживать людей рядом с собой через страх и тревогу — боится отпустить их, испытывает потребность контролировать отношения. На фотографиях с Ириной и дочерью Ариной отчётливо видно, что он сильно сконцентрирован на семье. Есть вероятность, что он мог оказывать психологическое давление и угнетать партнера», — сказал Воеводин.
Физиогномист при этом добавил, что Усольцев выглядит как «тихушник».
При этом сама Ирина в своих соцсетях восхищалась супругом.
"Сергей ухаживал, как настоящий мужчина. Очень много делал для меня и моего сына.
Он исполнял мои мечты. Он очень поддерживал моего сына", — писала она.
В то же время Усольцева призналась, что в браке с Сергеем столкнулась с травмами, которые так болезненно ощущала через него.
«Через него я попадала в свои ощущения отверженности, нелюбви, недостатка внимания. То, что называется зависимостью от мужчины и от отношений, когда мужчина встаёт в проекцию папы, и это болезненное стремление получить любовь отца разрушает отношения», — отмечала она.
По словам Ирины, они вместе с супругом обращались к семейному психологу, ездили на тантрические тренинги, куда они планировали попасть в том числе в сентябре. Трансформации, которые с ним происходили после этого, позволили им сохранить отношения, писала Усольцева.
Могли ли Усольцевы сбежать.
В сети появилась версия, что Усольцевы могли использовать арендованный автомобиль, чтобы организовать себе идеальное алиби для бегства. Однако, как выяснил aif.ru, машина зарегистрирована на компанию «Поливест-Железногорск», учредителем которой является Усольцев. Автомобиль находится в залоге.
Также эксперты предполагали, что Усольцевы могли выехать через Казахстан в США, используя поддельные документы. Так они объяснили то, что сын сообщил об исчезновении родителей только через два дня.
В СК по Красноярскому краю уточнили, что версию о побеге Усольцевых в США по поддельным документам не рассматривают. Изучалась версия об убийстве, но она не в приоритете.
Масштабные поиски завершили спустя почти две недели после исчезновения Усольцевых. На сегодняшний день нет почти никаких зацепок. Снег замел практически все в месте, где пропали супруги с ребенком. За все время специалистам удалось зафиксировать сигнал телефона Сергея, он показал, что их изначально могли искать не в том месте.