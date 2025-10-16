Не все в порядке: эксперт увидел опасный знак в последнем видео Усольцевых

«Если уж делать — то идеально, если не делать — то вовсе не браться. Она из тех, кто вкладывает душу в каждое дело, подходит ко всему искренне, от сердца. Она всегда готовится заранее: за неделю, а то и за две у неё всё уже продумано и упорядочено. При этом умеет держать эмоции под контролем, сохраняет лицо даже в трудные минуты», — добавил физиогномист.