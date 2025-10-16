Перенджиев оценил возможность скрытой поставки США «Томагавков» на Украину

Если бы Соединенные Штаты скрытно поставили на Украину ракеты «Томагавк», российская разведка уже раскрыла бы их местоположение и нанесла удар. Об этом aif.ru заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
«Если ракеты “Томагавк” действительно появятся на Украине, если это подтвердят наши разведданные, они будут тут же уничтожены любыми средствами: ракетными, бомбовыми ударами, возможно, дроновыми. Мы готовы защищаться», — сказал Перенджиев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него ракеты «Томагавк».
Разговоры о том, что Украина может получить «Томагавки», начались после того, как в 2023 году американские морпехи получили для испытаний первые мобильные платформы X-MAV для пуска «Томагавков». У США было пять подобных платформ, эксперты предполагают, что некоторые из них уже могут быть на Украине.