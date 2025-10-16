В Красноярском крае разрабатывают национальный центр спутникостроения

Концепцию центра чиновники обсудили на Совете по науке и образованию. Сначала нужно детально проработать производство, образование и исследования. Для этого будут объединять усилия науки, предприятий и университетов. Власти уже готовят кадры, создают кооперацию для аппаратов, приборов и связи. Работают с предприятиями Роскосмоса при федеральной поддержке.