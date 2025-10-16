В Красноярском крае разрабатывают национальный центр спутникостроения

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что власти региона работают над созданием в крае национального центра спутникостроения.
Концепцию центра чиновники обсудили на Совете по науке и образованию. Сначала нужно детально проработать производство, образование и исследования. Для этого будут объединять усилия науки, предприятий и университетов. Власти уже готовят кадры, создают кооперацию для аппаратов, приборов и связи. Работают с предприятиями Роскосмоса при федеральной поддержке.
«Готовим проект наццентра, представим его Правительству России. Считаю, что большой опыт края в сфере спутникостроения необходимо активнее использовать при реализации нового нацпроекта по развитию космической деятельности страны», — написал Михаил Котюков.
Напомним, красноярец Кирилл Песков летом вернулся в Россию с МКС. Он совершил космическую экспедицию в рамках программы перекрестных полетов: летал с коллегами на американском корабле Crew Dragon.