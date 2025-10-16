Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае разрабатывают национальный центр спутникостроения

Концепцию центра чиновники обсудили на Совете по науке и образованию.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что власти региона работают над созданием в крае национального центра спутникостроения.

Концепцию центра чиновники обсудили на Совете по науке и образованию. Сначала нужно детально проработать производство, образование и исследования. Для этого будут объединять усилия науки, предприятий и университетов. Власти уже готовят кадры, создают кооперацию для аппаратов, приборов и связи. Работают с предприятиями Роскосмоса при федеральной поддержке.

«Готовим проект наццентра, представим его Правительству России. Считаю, что большой опыт края в сфере спутникостроения необходимо активнее использовать при реализации нового нацпроекта по развитию космической деятельности страны», — написал Михаил Котюков.

Напомним, красноярец Кирилл Песков летом вернулся в Россию с МКС. Он совершил космическую экспедицию в рамках программы перекрестных полетов: летал с коллегами на американском корабле Crew Dragon.