Дачникам рассказали, как правильно обработать теплицу осенью после уборки урожая

Кроме химических средств, популярностью пользуются биопрепараты. Они безопасны для человека и растений, но требует внимания к температуре и влажности, чтобы живые бактерии смогли работать эффективно. Для борьбы со слизнями подходят гранулы с метальдегидом, а от грибка помогают серные шашки или раствор медного купороса.