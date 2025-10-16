Дачникам рассказали, как правильно обработать теплицу осенью после уборки урожая

Осенью после уборки урожая многие огородники задумываются, чем обработать землю в теплице. Правильная подготовка почвы поможет защитить растения от болезней и вредителей в следующем сезоне. Агроном Мария Круглова рассказала KP.RU, как сделать это правильно.
— Обработать землю в теплице осенью после уборки урожая можно медным купоросом. Например, 50 граммов медного купороса на 10 литров воды или 100−120 граммов извести на квадратный метр. За зиму вредный хлор полностью выветрится, — поделилась эксперт.
Кроме химических средств, популярностью пользуются биопрепараты. Они безопасны для человека и растений, но требует внимания к температуре и влажности, чтобы живые бактерии смогли работать эффективно. Для борьбы со слизнями подходят гранулы с метальдегидом, а от грибка помогают серные шашки или раствор медного купороса.
Обрабатывать теплицу рекомендуется сразу после уборки растительных остатков и сорняков, при температуре выше 5 . Такая подготовка обезопасит почву и сделает следующий сезон урожайным и здоровым.