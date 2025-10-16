Ричмонд
Прокуратура: все пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцами

В аварии пострадали более 40 человек, один погиб.

Источник: Комсомольская правда

Все пассажиры автобуса, который опрокинулся на дороге «Подъезд к городу Свободному» в Приамурье, были иностранцами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Свободненском районе Амурской области опрокинулся автобус.

Вскоре прокуратура уточнила информацию о происшествии. В ведомстве информировали, что автомобиль Toyota Probox столкнулся с пассажирским автобусом, перевозившим более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. Более сорока пострадавших доставили в больницу, одного из них медики не смогли спасти.

Накануне в Уфе грузовик с отказавшими тормозами протаранил 11 авто, при этом два человека погибли.

Тем временем костромского водителя будут судить за ДТП, в котором погибли четыре человека и один серьёзно пострадал.