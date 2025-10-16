Прокуратура: все пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцами

Все пассажиры автобуса, который опрокинулся на дороге «Подъезд к городу Свободному» в Приамурье, были иностранцами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Свободненском районе Амурской области опрокинулся автобус.
Вскоре прокуратура уточнила информацию о происшествии. В ведомстве информировали, что автомобиль Toyota Probox столкнулся с пассажирским автобусом, перевозившим более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. Более сорока пострадавших доставили в больницу, одного из них медики не смогли спасти.
