Белый дом: Трамп выступит с объявлением в четверг

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в четверг выступит с объявлением, следует из расписания, которое распространила администрация США.
Тема выступления Трампа, назначенного на 22:00 мск, не раскрывается. За несколько часто до этого он заслушает доклад разведки.
Накануне Трамп заявил, что в будущем он примет решение о том, одобрит ли просьбы украинской стороны о поставках дальнобойного вооружения.
Кроме того, он подтвердил, что в пятницу планирует встретиться с Зеленским в Белом доме.
По президента Соединённых Штатов, Вооружённые силы Украины намереваются «пойти в наступление». Трамп отметил, что «усердно работает» над урегулированием на Украине.
