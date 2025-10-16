Ричмонд
Белый дом: Трамп выступит с объявлением в четверг

Тема выступления Трампа, назначенного на 22:00 мск, не раскрывается.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в четверг выступит с объявлением, следует из расписания, которое распространила администрация США.

Тема выступления Трампа, назначенного на 22:00 мск, не раскрывается. За несколько часто до этого он заслушает доклад разведки.

Накануне Трамп заявил, что в будущем он примет решение о том, одобрит ли просьбы украинской стороны о поставках дальнобойного вооружения.

Кроме того, он подтвердил, что в пятницу планирует встретиться с Зеленским в Белом доме.

По президента Соединённых Штатов, Вооружённые силы Украины намереваются «пойти в наступление». Трамп отметил, что «усердно работает» над урегулированием на Украине.

