США снова давят на союзников из-за российской нефти: кто попал под пресс Госдепа на этот раз

Вашингтон ждет отказа Японии от российской нефти. Об этом на встрече с главой японского минфина Катсунобу Като заявил глава финансового ведомства США Скотт Бессент. Об этом американский чиновник написал в соцсети Х.
«Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», — написал Бессент.
Кроме того, глава минфина США обсудил со своим японским коллегой инвестиции.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что глава индийского правительства Нарендра Моди якобы пообещал ему, что Индия готова отказаться от закупок нефти в РФ. Теперь, отметил глава Белого дома, он будет добиваться этого же от Китая.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков отметил, что угрозы и шантаж Трампа союзников по НАТО в плане отказа от российских энергоносителей — это попытка всех напугать: и Россию, и азиатские страны, чтобы укрепить статус мирового гегемона.