Более тысячи гектаров земли для растениеводства предложили омским фермерам

Расширение своих угодий на 1023 гектаров доступно сельхозпроизводителям в Азовском, Горьковском и Черлакском районах.

Источник: Комсомольская правда

Земельный фонд Омской области предлагает сельхозпроизводителям новые земли. Электронный аукцион на право заключения договоров аренды 12 земельных участков в Азовском, Горьковском и Черлакском районах уже стартовал, сообщает пресс-служба минимущества Омской области.

«До 22 октября принимаются заявки для участия в торгах на земельные участки площадью 39,5 тыс. кв. м и 38,1 тыс. кв. м в Азовском сельском поселении, земельный участок площадью 1431 тыс. кв. м в Лежанском сельском поселении Горьковского района, земельные участки 420,8 тыс. кв. м и 468,9 тыс. кв. м в Новопокровском сельском поселении Горьковского района. Также до 24 октября можно подать заявки на 7 земельных участков площадью от 407 тыс. кв. м до 1290 тыс. кв. м, входящих в единое землепользование и расположенных в Черлакском районе на территориях Николаевского, Татарского и Краснооктябрьского сельских поселений», — говорится в сообщении минимущества Омской области.

Участки предлагаются в аренду на 10 лет и могут быть использованы для целого ряда направлений сельскохозяйственной деятельности, включая растениеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, ведения хозяйственной деятельности, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции. Строительство зданий и сооружений на выделяемой земле не предусмотрено, отметили в ведомстве.