Более тысячи гектаров земли для растениеводства предложили омским фермерам

«До 22 октября принимаются заявки для участия в торгах на земельные участки площадью 39,5 тыс. кв. м и 38,1 тыс. кв. м в Азовском сельском поселении, земельный участок площадью 1431 тыс. кв. м в Лежанском сельском поселении Горьковского района, земельные участки 420,8 тыс. кв. м и 468,9 тыс. кв. м в Новопокровском сельском поселении Горьковского района. Также до 24 октября можно подать заявки на 7 земельных участков площадью от 407 тыс. кв. м до 1290 тыс. кв. м, входящих в единое землепользование и расположенных в Черлакском районе на территориях Николаевского, Татарского и Краснооктябрьского сельских поселений», — говорится в сообщении минимущества Омской области.