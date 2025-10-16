По просьбам омичей изменят схему движения популярного троллейбуса

Отметим, ранее от Солнечного до железнодорожного вокзала через Ленинградский мост курсировал троллейбус № 7. После закрытия моста на капитальный ремонт маршрут временно отменили. Однако затем «семерку» заменили маршрутом № 7 м, который вместо Солнечного едет через Кузьминки к микрорайону «Зеленая река». Оставшиеся без троллейбуса жители Солнечного стали высказывать недовольство такими изменениями, отмечая, что остались без сообщения с ж/д вокзалом.