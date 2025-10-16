По просьбам омичей изменят схему движения популярного троллейбуса

Мэр Омска Сергей Шелест в четверг, 16 октября 2025 года, сообщил о решении, принятом по популярному, по мнению автора, троллейбусному маршруту № 7 м.
«Поступает много обращений по работе троллейбусного маршрута № 7 м “Зеленая река — Железнодорожный вокзал” от жителей пос. Солнечный.
Транспортная ситуация проанализирована, и принято решение об организации части рейсов по схеме:
— пос. Солнечный — ж/д вокзал в 5:43, 6:04 и 6:17;
— ж/д вокзал — пос. Солнечный в 21:25 и 22:05", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Отметим, ранее от Солнечного до железнодорожного вокзала через Ленинградский мост курсировал троллейбус № 7. После закрытия моста на капитальный ремонт маршрут временно отменили. Однако затем «семерку» заменили маршрутом № 7 м, который вместо Солнечного едет через Кузьминки к микрорайону «Зеленая река». Оставшиеся без троллейбуса жители Солнечного стали высказывать недовольство такими изменениями, отмечая, что остались без сообщения с ж/д вокзалом.