Делегация Совета Федерации РФ высоко оценила школу на улице Ярославского в Иркутске

«Важные моменты: на данной площадке формируется кластер для переселения граждан из аварийного жилья. Новоселы переедут в новый район со всей необходимой инфраструктурой. Здесь не только развитие общего образования. При проектировании учли потребность и предусмотрели возможность создания условий для получения дополнительных знаний и навыков. Школа станет местом притяжения как для детей, так и для взрослых иркутян», — подчеркнул Игорь Кобзев.