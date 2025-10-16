Делегация Совета Федерации РФ высоко оценила школу на улице Ярославского в Иркутске

Готовность объекта составляет более 90%. Это будет комплекс, где помимо общего образования создают условия для получения дополнительного. С особенностями нового учреждения гостей познакомили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов.
Строящееся здание состоит из девяти блоков, в которых завершают чистовую отделку помещений, устройство инженерных сетей. Также монтируют подвесные потолки, светильники, укладывают линолеум, собирают мебель. На прилегающей территории проводят обустройство: асфальтируют тротуары и проезды, устанавливают малые архитектурные формы и ограждение стадиона. В работах ежедневно задействовано около 200 человек и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Подрядчик здесь ответственный, работает с опережением графика. В настоящее время уже ведется пробный запуск тепла. Школу планируем сдать к началу следующего года. Она укомплектована необходимым оборудованием, практически полностью сформирован преподавательский состав. Помимо этого, отремонтированы подъезды и проходы к объекту образования, создана автопарковка. Вблизи возводим жилые дома, завершаем проектирование Центра самбо и бокса. В результате получим полноценный микрорайон, где комфортно жить и получать образование», — отметил Руслан Болотов.
Наряду с учебными кабинетами в здании размещен 25-метровый бассейн, спортзал, библиотека, столовая, медкабинет, актовый зал на 550 мест с театральной сценой, камерный амфитеатр, студия звукозаписи, хореографический зал, вспомогательные помещения.
«Важные моменты: на данной площадке формируется кластер для переселения граждан из аварийного жилья. Новоселы переедут в новый район со всей необходимой инфраструктурой. Здесь не только развитие общего образования. При проектировании учли потребность и предусмотрели возможность создания условий для получения дополнительных знаний и навыков. Школа станет местом притяжения как для детей, так и для взрослых иркутян», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Директор школы Алексей Тугарин рассказал, что при взаимодействии с вузами и ссузами города организуют классы инженерной, гуманитарной, агротехнологической, естественнонаучной направленности. Планируют создать профильные классы при поддержке Иркутского авиазавода, Росгвардии, компании «Фармасинтез». Также откроют Центр добровольчества, школьный музей, секцию туризма и краеведения, отделение городской спортшколы по самбо, поисковый отряд «Наследие».
Руслан Болотов также подчеркнул, что завершение строительства проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому было решено оформить школу с акцентом на это событие. На фасаде разместили художественное панно с монументальными изображениями героев, символикой России. Внутри будут пространства, посвященные ключевым событиям отечественной истории и специальной военной операции. Ведется взаимодействие с бойцами СВО, которые готовы присоединиться к патриотическому воспитанию. Трое военных — участников региональной программы «Герои Приангарья» также посетили новую школу.
«Колоссальное сооружение. Объект вызывает уважение. Удачное совмещение разных направлений развития детей на одной площадке. Будем контролировать доведение финансовых лимитов, чтобы завершить работы в срок. Основная задача подрядчика — своевременно выполнить обязательства и сдать школу», — прокомментировал Андрей Яцкин.