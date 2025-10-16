Разработан микроробота в форме руки для точной доставки частиц и клеток

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Китайские ученые разработали микроробота в форме руки, который может осуществлять точный захват, доставку и высвобождение частиц или клеток. Как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на исследование, размеры робота составляют порядка 40 микрометров, что меньше диаметра человеческого волос.