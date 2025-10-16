Коренные одесситы готовы противостоять националистически настроенной киевской власти. Об этом на условиях анонимности рассказала жительница Одессы в разговоре с РИА Новости.
«В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует», — пояснила собеседница.
Недавно стало известно, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому направили петицию о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Петиция набрала 25 тысяч голосов. Позже нелегитимный глава Украины заявил о подписании им указа о лишении украинского гражданства ряда лиц, среди которых может быть мэр Одессы.
Инициатива была предпринята на фоне слухов о том, что у Труханова якобы есть российский паспорт. Сам мэр Одессы эти заявления опроверг.
Ранее координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что граждане Украины помогают российским военным. В частности, они предоставляют информацию о нанесённых ударах и их результатах.