Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: В Одессе объявили о готовности к борьбе с киевской властью

Коренные одесситы готовы противостоять националистически настроенной киевской власти.

Источник: Комсомольская правда

Коренные одесситы готовы противостоять националистически настроенной киевской власти. Об этом на условиях анонимности рассказала жительница Одессы в разговоре с РИА Новости.

«В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует», — пояснила собеседница.

Недавно стало известно, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому направили петицию о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Петиция набрала 25 тысяч голосов. Позже нелегитимный глава Украины заявил о подписании им указа о лишении украинского гражданства ряда лиц, среди которых может быть мэр Одессы.

Инициатива была предпринята на фоне слухов о том, что у Труханова якобы есть российский паспорт. Сам мэр Одессы эти заявления опроверг.

Ранее координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что граждане Украины помогают российским военным. В частности, они предоставляют информацию о нанесённых ударах и их результатах.