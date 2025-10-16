Ричмонд
Медведицу с медвежонком заметили жители деревни в Эхирит-Булагатском районе

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Источник: IrkutskMedia.ru

ИРКУТСК, 16 октября. IrkutskMedia. Вчера, 15 октября, жители Эхирит-Булагатского района сообщили о появлении медведицы и медвежонка недалеко от населенного пункта. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, утром в дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский» поступило о сообщение о хищниках, которых заметили на пшеничном поле вблизи деревни Еловка.

Правоохранительные органы выехали на место инцидента для проверки информации и обеспечения безопасности жителей.

Ранее на Кругобайкальской железной дороге зафиксировали конфликтного медведя. Информация об этом поступила от сотрудников Байкальского лесничества. Государственные инспекторы настаивали на срочном закрытии туристического маршрута.