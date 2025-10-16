Ричмонд
На всей территории Украины звучит тревога с воздуха

Сначала воздушная тревога была объявлена в украинской столице.

Источник: Аргументы и факты

Сирены включены на всей украинской территории, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве в 05:17 мск, затем в течение нескольких минут распространилась на всю территорию страны.

По информации украинского издания «Зеркало недели», в Харькове на фоне тревоги с воздуха прогремели взрывы.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Кировограде, Полтаве и Изюме.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.