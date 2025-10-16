Ричмонд
Хакеры объяснили, как ВС РФ могут остановить «Томагавки»

Взломать «Томагавки» с помощью кибератак довольно сложно, но против них будут эффективны системы ПВО и РЭБ, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Взломать «Томагавки» с помощью кибератак довольно сложно, но российские системы ПВО и РЭБ способны отследить их на ранних этапах, чтобы остановить или уничтожить. Об этом aif.ru рассказал хакер PalachPro,

«“Томагавк” можно остановить или уничтожить. Раннее обнаружение и слежение с помощью радиолокационных станций, спутников, сеть сенсоров даёт время для реакции и можно использовать многоуровневую “жёсткую” защиту, дальние и средние комплексы ПВО + ближние/CIWS (система ближнего боя — ред.) для уничтожения или перехвата», — пояснил собеседник aif.ru.

Он добавил, что российские системы РЭБ, подавляя или искажая навигацию, могут сильно снизить эффективность ракеты «Томагавк».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него ракеты «Томагавк».

