Хакеры объяснили, как ВС РФ могут остановить «Томагавки»

«“Томагавк” можно остановить или уничтожить. Раннее обнаружение и слежение с помощью радиолокационных станций, спутников, сеть сенсоров даёт время для реакции и можно использовать многоуровневую “жёсткую” защиту, дальние и средние комплексы ПВО + ближние/CIWS (система ближнего боя — ред.) для уничтожения или перехвата», — пояснил собеседник aif.ru.