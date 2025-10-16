Пропускная способность на границе Челябинской и Костанайской областей вырастет в два раза

Пункт находится на границе с Костанайской областью Казахстана, реконструкция реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». На строительной площадке задействовано более 200 человек и 39 единиц техники.
На данный момент завершен монтаж металлоконструкций пяти основных зданий нового пункта пропуска. Также организован вахтовый городок для размещения строительного персонала.
В результате реконструкции пропускная способность погранперехода увеличится в два раза и составит 4 тысячи транспортных средств в сутки. Будет обустроено 32 полосы движения, а также возведено 29 зданий и сооружений. Все работы планируется завершить в 2028 году.
В октябре 2024 года Росгранстрой сообщал, что проектом предусмотрено строительство 29 зданий и сооружений, обустройство 32-х полос движения, оснащение современными системами автодосмотра, видеонаблюдения, комплексной системой безопасности.
В результате будут созданы все необходимые условия для быстрого и комфортного пересечения государственной границы гражданами, туристами и грузоперевозчиками, подчеркнули в Росгранстрое.