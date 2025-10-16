Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропускная способность на границе Челябинской и Костанайской областей вырастет в два раза

АСТАНА, 16 окт — Sputnik. Росгранстрой показал, как проводятся строительно-монтажные работы на пункте пропуска Бугристое в Челябинской области.

Источник: ФГКУ Росгранстрой

Пункт находится на границе с Костанайской областью Казахстана, реконструкция реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». На строительной площадке задействовано более 200 человек и 39 единиц техники.

На данный момент завершен монтаж металлоконструкций пяти основных зданий нового пункта пропуска. Также организован вахтовый городок для размещения строительного персонала.

В результате реконструкции пропускная способность погранперехода увеличится в два раза и составит 4 тысячи транспортных средств в сутки. Будет обустроено 32 полосы движения, а также возведено 29 зданий и сооружений. Все работы планируется завершить в 2028 году.

В октябре 2024 года Росгранстрой сообщал, что проектом предусмотрено строительство 29 зданий и сооружений, обустройство 32-х полос движения, оснащение современными системами автодосмотра, видеонаблюдения, комплексной системой безопасности.

В результате будут созданы все необходимые условия для быстрого и комфортного пересечения государственной границы гражданами, туристами и грузоперевозчиками, подчеркнули в Росгранстрое.