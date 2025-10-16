В Железногорске полицейские провели масштабную акцию против мошенников

Полицейские напоминали, как действуют злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или полиции, рассказывали о фишинговых сайтах, ложных сообщениях о «родственниках в беде» и сомнительных инвестициях. Особое внимание уделили пожилым людям — именно они чаще всего становятся жертвами преступников.