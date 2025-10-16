Ричмонд
В Железногорске полицейские провели масштабную акцию против мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске прошла профилактическая акция «От двери к двери».

Источник: НИА Красноярск

Сотрудники полиции вместе с представителями прокуратуры, студентами МЧС, ветеранами и народными дружинниками обошли жилые дома и лично предупредили жителей о распространённых схемах мошенничества.

Полицейские напоминали, как действуют злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или полиции, рассказывали о фишинговых сайтах, ложных сообщениях о «родственниках в беде» и сомнительных инвестициях. Особое внимание уделили пожилым людям — именно они чаще всего становятся жертвами преступников.

«Наша задача — сформировать у граждан устойчивый иммунитет к уловкам злоумышленников. Прямое общение — самый эффективный метод», — отметил начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорску Евгений Шурпик.

По данным МВД, за время акции сотрудники провели более трёх тысяч бесед и вручили жителям сотни памяток по финансовой безопасности.