ДТП с полицейским в Краснодаре переквалифицировали в теракт

Однако, как следует из материалов дела, следствие установило, что обвиняемый Сергей Гурин совершил умышленный наезд на сотрудника полиции и попытался завладеть его табельным оружием. В своих показаниях Гурин пояснил, что его действия были обусловлены несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата. Показания потерпевших и свидетелей подтверждают, что сразу после ДТП Гурин заявил о своем намерении выразить протест против проведения специальной военной операции, в ходе которой погиб его брат.