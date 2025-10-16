ДТП с полицейским в Краснодаре переквалифицировали в теракт

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в феврале 2022 года в Краснодаре, в результате которого серьезно пострадал сотрудник полиции, было переквалифицировано следствием в террористический акт с попыткой захвата оружия. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, инцидент произошел 28 февраля 2022 года на пересечении улиц Красная и Буденного.
Изначально в пресс-службе управления МВД по Краснодару сообщали, что 30-летний житель Московской области, управляя автомобилем Mustang, не справился с управлением, совершил столкновение с двумя автомобилями и наехал на инспектора ДПС, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.
Однако, как следует из материалов дела, следствие установило, что обвиняемый Сергей Гурин совершил умышленный наезд на сотрудника полиции и попытался завладеть его табельным оружием. В своих показаниях Гурин пояснил, что его действия были обусловлены несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата. Показания потерпевших и свидетелей подтверждают, что сразу после ДТП Гурин заявил о своем намерении выразить протест против проведения специальной военной операции, в ходе которой погиб его брат.
Попытка захвата оружия была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В результате инцидента сотруднику ДПС был причинен тяжкий вред здоровью, еще одному потерпевшему — легкий.
