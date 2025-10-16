Названа причина смерти Дайан Китон, оскароносной американской актрисы

Напомним, популярность пришла к Дайан Китон в 1970-х годах благодаря ролям в «Крестном отце» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. В 1977 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Энни Холл». Зритель и критики не обошли вниманием также фильмы «Клуб первых жен», «Что гложет Гилберта Грейпа» и серия лент «Книжный клуб», где снималась Китон.