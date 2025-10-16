Ричмонд
Названа причина смерти Дайан Китон, оскароносной американской актрисы

Причиной смерти актрисы Дайан Китон стала пневмония.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Дайан Китон скончалась от пневмонии. Причину смерти оскароносной знаменитости озвучил журнал People.

«В эксклюзивном заявлении для журнала People семья оскароносной актрисы подтвердила, что она умерла от пневмонии 11 октября, и выразила свою благодарность за оказанную поддержку», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет.

Напомним, популярность пришла к Дайан Китон в 1970-х годах благодаря ролям в «Крестном отце» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. В 1977 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Энни Холл». Зритель и критики не обошли вниманием также фильмы «Клуб первых жен», «Что гложет Гилберта Грейпа» и серия лент «Книжный клуб», где снималась Китон.

Дайан Китон ни разу не была замужем. В 50 лет она взяла приемную дочь Декстер, а через пять лет сына Дюка.

Интервью с Дайан Китон читайте здесь на KP.RU.