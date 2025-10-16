Дожди и заморозки: опубликован прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни

Синоптики Башгидрометцентра озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно их данным, сегодня, 16 октября, в течение дня ожидаются дожди, которые в некоторых районах могут усилиться. Ветер сначала юго-западный, затем сменится на северо-западный, его сила останется умеренной. Днем столбики термометров покажут до +6…+11°.
В пятницу, 17 октября, сохранится пасмурная погода с небольшими дождями, местами возможны умеренные осадки. В отдельных районах не исключен мокрый снег. Ветер продолжит дуть с северо-запада и запада с умеренной интенсивностью. Ночью температура опустится до −1…+4°, днем составит +3…+8°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.