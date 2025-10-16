Дожди и заморозки: опубликован прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни

Синоптики Башгидрометцентра озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно их данным, сегодня, 16 октября, в течение дня ожидаются дожди, которые в некоторых районах могут усилиться. Ветер сначала юго-западный, затем сменится на северо-западный, его сила останется умеренной. Днем столбики термометров покажут до +6…+11°.