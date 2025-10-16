«Своих не бросаем!»: омичи отправили более 4 тысяч благотворительных посылок

С начала года жители Омской области отправили в приграничные территории почти 4 200 гуманитарных посылок. Помощь от омичей получали благотворительные фонды и организации Курской и Белгородской областей.
«Все отправления от омичей были безадресными. Их доставляли не конкретному получателю, а в офисы благотворительных фондов и организаций: Народный фронт, Социальный навигатор, Российский Красный Крест и другие. Все полученные посылки из Омской области сортировали и распределяли среди нуждающихся волонтеры, которые работают в Курской и Белгородской областях. Жители региона отправляли товары для детей, новую одежду и обувь, постельное белье, медицинские изделия, предметы первой необходимости, средства технической реабилитации», — сообщила пресс-служба УФПС Омской области.
В ведомстве отметили, что и по сей день любой житель Омской области может отправить по почте гуманитарную помощь жителям приграничных территорий. Для этого нужно указать индекс, населённый пункт, добавить пометку «До востребования» и название регионального отделения благотворительной организации. Все вещи должны быть новыми, а вес одной посылки не должен превышать 20 килограммов. Отправка гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области осуществляется бесплатно.