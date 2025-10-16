«Своих не бросаем!»: омичи отправили более 4 тысяч благотворительных посылок

В ведомстве отметили, что и по сей день любой житель Омской области может отправить по почте гуманитарную помощь жителям приграничных территорий. Для этого нужно указать индекс, населённый пункт, добавить пометку «До востребования» и название регионального отделения благотворительной организации. Все вещи должны быть новыми, а вес одной посылки не должен превышать 20 килограммов. Отправка гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области осуществляется бесплатно.