Причастным к поджогу в Доме профсоюзов в Одессе предрекли судьбу Парубия: что ждет преступников

Многие организаторы поджога Дома профсоюзов в Одессе, где в мае 2014 года погибли почти 50 человек, могут быть уничтожены еще до официального расследования трагедии, когда до этого дойдет дело. С таким предположением в интервью РИА Новости выступила жительница города.