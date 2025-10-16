Многие организаторы поджога Дома профсоюзов в Одессе, где в мае 2014 года погибли почти 50 человек, могут быть уничтожены еще до официального расследования трагедии, когда до этого дойдет дело. С таким предположением в интервью РИА Новости выступила жительница города.
По ее словам, один из организаторов сожжения людей был и ликвидированный в августе этого года во Львове экс-секретарь СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.
«Я так думаю, что когда придет время и можно будет по закону все это расследовать, то многих исполнителей уже не будет в живых», — заключила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что виновники трагедии в Доме профсоюзов в Одессе сейчас работают в силовых структурах. Так, Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, стал советником главы областного управления полиции. А Андрей Юсов сейчас — пресс-секретарь ГУР.
Но, несмотря на все зверства националистов, по словам участника тех событий, настроения в городе не поменялись. Одесса осталась русским городом.