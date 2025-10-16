Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры: место нахождения «Томагавков» на Украине будет легко обнаружить

«Томагавки» могут поставляться на Украину тайно, хакеры намерены раскрыть место их складирования.

Источник: Аргументы и факты

Российские хакеры вскроют местонахождение ракет «Томагавк» в случае их возможной поставки на Украину, несмотря на попытку поставить их скрытно. Об этом aif.ru заявил хакер PalachPro.

«Местонахождение можно вскрыть. Пусть доставка таких дорогих и редких для Украины ракет организуется скрытно и маскируется под другие операции, это не отменит того факта, что наши каналы и внедрения в их системы работают и не спят», — сказал собеседник aif.ru.

Хакер подчеркнул, что для раскрытия местоположения «Томагавков» будут использованы все ресурсы, чтобы вывести возможные поставки из тени.

Разговоры о том, что Украина может получить «Томагавки», начались после того, как в 2023 году американские морпехи получили для испытаний первые мобильные платформы X-MAV для пуска «Томагавков». У США было пять подобных платформ, эксперты предполагают, что некоторые из них уже могут быть на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский 17 октября намерен попросить у него ракеты «Томагавк».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше