Российские хакеры вскроют местонахождение ракет «Томагавк» в случае их возможной поставки на Украину, несмотря на попытку поставить их скрытно. Об этом aif.ru заявил хакер PalachPro.
«Местонахождение можно вскрыть. Пусть доставка таких дорогих и редких для Украины ракет организуется скрытно и маскируется под другие операции, это не отменит того факта, что наши каналы и внедрения в их системы работают и не спят», — сказал собеседник aif.ru.
Хакер подчеркнул, что для раскрытия местоположения «Томагавков» будут использованы все ресурсы, чтобы вывести возможные поставки из тени.
Разговоры о том, что Украина может получить «Томагавки», начались после того, как в 2023 году американские морпехи получили для испытаний первые мобильные платформы X-MAV для пуска «Томагавков». У США было пять подобных платформ, эксперты предполагают, что некоторые из них уже могут быть на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский 17 октября намерен попросить у него ракеты «Томагавк».