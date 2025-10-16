Американцу, спалившему Лос-Анджелес, грозит 45 лет тюрьмы

Согласно материалам следствия, поджог травы, совершенный Риндеркнехтом в районе Пасифик-Палисейдс в канун Нового года, привел к распространению пожара, который стал одним из самых разрушительных в истории штата. Общий ущерб от лесных пожаров в Калифорнии оценивается в сотни миллиардов долларов.