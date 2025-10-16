Ричмонд
Американцу, спалившему Лос-Анджелес, грозит 45 лет тюрьмы

Гражданину США Джонатану Риндеркнехту были предъявлены обвинения в умышленном поджоге, ставшем причиной масштабных лесных пожаров в Калифорнии в январе текущего года.

Гражданину США Джонатану Риндеркнехту были предъявлены обвинения в умышленном поджоге, ставшем причиной масштабных лесных пожаров в Калифорнии в январе текущего года. Как сообщила федеральная прокуратура, 29-летнему мужчине грозит до 45 лет тюремного заключения.

Арест Риндеркнехта состоялся 8 октября.

Обвинительное заключение содержит три пункта: уничтожение имущества путем поджога, поджог имущества, используемого в межгосударственной торговле, и поджог древесины. В случае признания виновным по всем пунктам минимальный срок наказания составит пять лет лишения свободы, максимальный — 45 лет.

Согласно материалам следствия, поджог травы, совершенный Риндеркнехтом в районе Пасифик-Палисейдс в канун Нового года, привел к распространению пожара, который стал одним из самых разрушительных в истории штата. Общий ущерб от лесных пожаров в Калифорнии оценивается в сотни миллиардов долларов.

