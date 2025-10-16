Осадки ожидаются в четверг в ряде регионов Казахстана

«Погода на ближайшие сутки ожидается без существенных изменений — антициклон обусловит погоду без осадков на большей части РК, а с влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе, востоке — туманы. Ночью в области Жетісу ожидаются заморозки −4−9, на севере, юге Алматинской области заморозки −1−6», — говорится в сообщении.
В Мангистауской, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Ұлытау, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в кабмине.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −5−7, днем +7+9.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью заморозки −1−3, днем +14+16.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +25+27.
В Акмолинской области без осадков. Днем +5+10, ночью −3−8.
В области Улытау тоже без осадков. Днем +8+13, ночью 0−5.
В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +3+8, ночью −3−8.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере, днем на всей территории дождь. Днем +8+13, ночью 0+5.
В Атырауской области днем на западе и севере дождь. Днем +10+15, ночью +3+8.
В Мангистауской области днем на севере небольшой дождь. Днем +18+23, ночью +9+14.
В Актюбинской области днем на северо-западе небольшие осадки. Днем +13+18, ночью +2+7.
В Костанайской области на северо-западе дождь со снегом. Днем +7+12, ночью 0+5.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +2+7, ночью −4−9.
В Павлодарской области тоже без осадков. Днем −2+3, ночью −5−10.
В области Абай без осадков. Днем +1+6, ночью −6−11.
В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем 0+5, ночью −5−10.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем +17+22, ночью +2+7.
В Туркестанской области без осадков. Днем +23+28, ночью +7+12.
В Жамбылской области тоже без осадков. Днем +12+17, ночью +1+6.
В Алматинской области осадков не ожидается. Днем +12+17, ночью 0+5.
В области Жетысу без осадков. Днем +7+12, ночью заморозки −4−9.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.