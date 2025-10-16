Осадки ожидаются в четверг в ряде регионов Казахстана

«Погода на ближайшие сутки ожидается без существенных изменений — антициклон обусловит погоду без осадков на большей части РК, а с влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе, востоке — туманы. Ночью в области Жетісу ожидаются заморозки −4−9, на севере, юге Алматинской области заморозки −1−6», — говорится в сообщении.