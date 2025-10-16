Евросоюз шокировал курильщиков возможным запретов на сигареты с фильтром

Рекомендация Всемирной организации здравоохранения о полном запрещении фильтров находит поддержку на европейском уровне, поскольку признано, что именно фильтры значительно повышают привлекательность и доступность сигарет. Согласно документу, прекращение производства, импорта, продажи и распространения сигарет с фильтром может стать серьёзным шагом в усилиях по борьбе с табачной зависимостью.
Специалисты подчёркивают, что подобная инициатива практически означает полный запрет привычных сигарет, поскольку в Германии 95 процентов продукции реализуется именно с фильтрами. Параллельно обсуждается возможность выведения из оборота электронных сигарет как дополнительную меру регулирования.
На повестке также стоят предложения запретить продажу табака в классических торговых точках, таких как магазины, автозаправочные станции и киоски. Задача этих мер — уменьшить потребление никотина и табака, а также снизить негативное воздействие на экологию, что отчасти позволит выполнить рекомендации ВОЗ по сохранению чистоты почв и вод.
Вопросы, поднятые Советом ЕС, будут вынесены на обсуждение в рамках ноябрьской конференции Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Представители немецких властей уже выразили одобрение перспективе запрета сигарет с фильтром, хотя министерство здравоохранения ФРГ подчёркивает, что формирование единой позиции ЕС пока продолжается.
