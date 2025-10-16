Ричмонд
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»: подробности

Вице-премьер Григоренко объявил о запуске налоговых вычетов на Госуслугах.

Источник: Комсомольская правда

На портале «Госуслуги» появилась новая жизненная ситуация, которая значительно упрощает оформление популярных налоговых вычетов, не выходя с сайта. Об этом 15 октября сообщил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Новая жизненная ситуация “Налоговый вычет” запущена на портале “Госуслуги”. Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портал», — приводит его слова ТАСС.

По словам Григоренко, сервис предлагает пошаговое руководство по оформлению различных налоговых вычетов и предоставляет полную информацию о доступных вариантах. Эта инициатива реализована в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Вице-премьер напомнил, что налоговый вычет позволяет снизить налогооблагаемый доход, уменьшив налог на доходы физических лиц, а также вернуть часть уже уплаченного налога, например, с зарплаты или при продаже недвижимости.

Григоренко подчеркнул, что новая функция значительно упрощает процесс оформления, снижает риски утечки личных данных при обращении к ненадёжным посредникам и помогает определить, какой именно вычет доступен пользователю. Например, расходы на лечение, образование или спорт дают право на социальный налоговый вычет.

Ранее, 11 августа, Григоренко анонсировал планы по полному обновлению «Госуслуг» — объединение разрозненных сервисов в единые блоки, соответствующие жизненным ситуациям. Это позволит гражданам получать услуги через принцип одного окна без необходимости искать каждый сервис отдельно.

Напомним, с 1 июня на портале «Госуслуги» изменился порядок смены пароля. Теперь для подтверждения операции платформа отправляет специальный код только при условии, что в этот момент на мобильном устройстве нет активного телефонного звонка. Такие меры направлены на предотвращение доступа злоумышленников к информации с помощью методов, связанных с демонстрацией экрана.

Также с 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Теперь банки, госорганы, мобильные операторы, маркетплейсы не имеют права рассылать информацию через иностранные мессенджеры.

