На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»: подробности

Напомним, с 1 июня на портале «Госуслуги» изменился порядок смены пароля. Теперь для подтверждения операции платформа отправляет специальный код только при условии, что в этот момент на мобильном устройстве нет активного телефонного звонка. Такие меры направлены на предотвращение доступа злоумышленников к информации с помощью методов, связанных с демонстрацией экрана.