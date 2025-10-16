Метеоролог Позднякова рассказала о возвращении комфортной погоды в Москву

В ближайшее воскресенье в Московском регионе погода улучшится, станет более комфортной, рассказала aif.ru ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Некоторые специалисты прогнозируют, что в предстоящее воскресенье будет довольно много дождей, я же считаю, наоборот, в этот день характер погоды будет улучшаться. Да, в ночные часы воскресенья осадки еще возможны, но уже днём появятся просветы в облаках, будет проглядывать солнышко», — сказала Позднякова.
Довольно комфортная погода ожидается и в понедельник, практически без осадков.
«Минимальная дневная температура будет низкая, потому что погоду определит область повышенного атмосферного давления: около ноля градусов, в Москве до +2 и +6 градусов. Но из-за отсутствия сильного ветра и наличия солнца будет ощущаться так, что к нам вернулась более комфортная погода, чем та, которая наблюдалась в течение рабочей недели», — подытожила Позднякова.