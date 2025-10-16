Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метеоролог Позднякова рассказала о возвращении комфортной погоды в Москву

Некоторые специалисты прогнозируют, что в предстоящее воскресенье будет довольно много дождей, я же считаю, наоборот, в этот день характер погоды будет улучшаться, отметила Позднякова.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшее воскресенье в Московском регионе погода улучшится, станет более комфортной, рассказала aif.ru ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Некоторые специалисты прогнозируют, что в предстоящее воскресенье будет довольно много дождей, я же считаю, наоборот, в этот день характер погоды будет улучшаться. Да, в ночные часы воскресенья осадки еще возможны, но уже днём появятся просветы в облаках, будет проглядывать солнышко», — сказала Позднякова.

Довольно комфортная погода ожидается и в понедельник, практически без осадков.

«Минимальная дневная температура будет низкая, потому что погоду определит область повышенного атмосферного давления: около ноля градусов, в Москве до +2 и +6 градусов. Но из-за отсутствия сильного ветра и наличия солнца будет ощущаться так, что к нам вернулась более комфортная погода, чем та, которая наблюдалась в течение рабочей недели», — подытожила Позднякова.