При смене УК жильцы могут получить двойные квитанции за ЖКУ

Подобные ситуации появляются из-за несвоевременного обновления баз данных или слабой координации между УК. Некоторые компании разделяют единую услугу на компоненты и отражают её одновременно в общих расходах и отдельной строкой. В отдельных квитанциях встречаются несуществующие позиции или технические ошибки при начислении.
Для предотвращения переплат рекомендуется внимательно проверять каждую позицию, сопоставлять суммы с предыдущими периодами, пользоваться официальными платформами и требовать пересчёта у управляющей компании. Если проблема не устраняется, следует обращаться в жилинспекцию или прокуратуру.
А ранее Life.ru рассказал, что с 1 марта 2026 года перенести срок оплаты коммунальных услуг станет невозможно. Организация графика платежей будет согласоваться с датами получения зарплат у большинства россиян. Теперь оплачивать квитанции надо будет 15 числа, этот срок не изменят решения общего собрания собственников или условия договора управления многоквартирным домом.
