При смене УК жильцы могут получить двойные квитанции за ЖКУ

А ранее Life.ru рассказал, что с 1 марта 2026 года перенести срок оплаты коммунальных услуг станет невозможно. Организация графика платежей будет согласоваться с датами получения зарплат у большинства россиян. Теперь оплачивать квитанции надо будет 15 числа, этот срок не изменят решения общего собрания собственников или условия договора управления многоквартирным домом.