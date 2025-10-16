В информационном поле уже на протяжении нескольких недель активно обсуждается возможная поставка на Украину американских дальнобойных ракет «Томагавк», способных преодолеть порядка 2500 км. Интрига может разрешиться уже в пятницу, 17 октября, на встрече президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Некоторые военные эксперты склоняются к тому, что США, несмотря на ряд противоречивых заявлений об этих поставках, все же передадут Киеву эти ракеты.
Могут ли ракеты «Томагавк» уже быть на Украине.
Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что все разговоры о ракетах «Томагавк» являются информационной операцией США для выяснения реакции России.
«Я считаю, что вся информация про “Томагавки” публикуется для того, чтобы узнать, что в России будут об этом говорить. Это своеобразная информационная операция, они прощупывают почву. Вся эта информация о поставках сливается для того, чтобы увидеть нашу реакцию. А реакция может быть только такая, как озвучил наш президент — мы будет укреплять нашу противовоздушную и противоракетную оборону», — сказал эксперт.
Перенджиев считает, что если бы «Томагавки» уже были на Украине, наша разведка вычислила бы, где они складируются. Он обратил внимание, что США бесплатно поставлять Украине ракеты не будут, а информации о том, что эти снаряды купила Европа, пока не было.
Хакеры приложат все усилия, чтобы обнаружить место нахождения «Томагавков», заявил aif.ru хакер PalachPro.
«Местонахождение можно вскрыть. Пусть доставка таких дорогих и редких для Украины ракет организуется скрытно и маскируется под другие операции, это не отменит того факта, что наши каналы и внедрения в их системы работают и не спят», — отметил он.
Можно ли взломать «Томагавки».
По словам хакера PalachPro, взломать ракету «Томагавк» проблематично, однако есть иные способы уничтожения этих ракет сразу после их запуска.
«Ракета использует многослойную навигацию (INS + GPS + картографическое сверение TERCOM/DSMAC и т.д.) Есть защищённые каналы обновления миссии и жёсткая операционная цепочка командования, чтобы добиться такого эффекта, нужно одновременно компрометировать бортовое ПО, каналы связи, логистику и элемент человеческого контроля, это задача с государственной ресурсной страницей, высоким риском и заметностью», — пояснил эксперт.
Хакер добавил, что российские системы ПВО и РЭБ способны отследить «Томагавки» на ранних этапах, чтобы остановить или уничтожить.
Как Россия ответит на поставки «Томагавков».
Перенджиев отметил, что после выявления разведкой данных о передаче «Томагавков» армия России нанесет массированный удар по месту их складирования.
«Если ракеты “Томагавк” действительно появятся на Украине, они будут тут же уничтожены любыми средствами: ракетными, бомбовыми ударами, возможно, дроновыми. Мы готовы защищаться», — сказал он.
Реакция Запада и политическая ситуация.
США демонстрируют колебания относительно передачи «Томагавков» Украине. Американская администрация осторожно подходит к этому вопросу, понимая, что такое решение может привести к значительному обострению ситуации. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский намерен обратиться с просьбой о предоставлении «Томагавков», однако пока никаких конкретных действий предпринято не было.
Эта неопределенность создает дополнительную напряжённость, заставляя обе стороны проявлять максимальную бдительность и готовность к любому развитию событий.
Вопрос о поставках «Томагавков» на Украину остаётся предметом спекуляций. Если решение всё-таки будет принято, оно повлечёт значительные риски. Однако благодаря наличию эффективных средств борьбы, российская сторона уверена в своей способности защитить себя от потенциальных атак с использованием таких ракет.