«Томагавки» ударят по Киеву: хакеры заявили, что могут взломать ракеты США

«Я считаю, что вся информация про “Томагавки” публикуется для того, чтобы узнать, что в России будут об этом говорить. Это своеобразная информационная операция, они прощупывают почву. Вся эта информация о поставках сливается для того, чтобы увидеть нашу реакцию. А реакция может быть только такая, как озвучил наш президент — мы будет укреплять нашу противовоздушную и противоракетную оборону», — сказал эксперт.