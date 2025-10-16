Бессент: США ждут от Японии отказа от российской нефти

Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что американская сторона ждёт от Японии отказа от закупок нефти из Российской Федерации.
Он уточнил, что рассказал об этом министру финансов Японии Катсунобу Като.
«Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», — написал Бессент на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, в ходе встречи с министром финансов Японии говорилось об инвестициях.
Ранее сообщалось, что экономист Никита Масленников объяснил, почему Япония начала покупать нефть у РФ. В частности, по его словам, это связано с внутренними проблемами Японии.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.