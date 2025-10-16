«Оземпик» показал способность влиять на реакцию организма на алкоголь

Согласно исследованию, препараты из группы агонистов рецепторов GLP-1 замедляют поступление алкоголя в кровоток. Это приводит к менее резкому повышению концентрации спирта в крови и ослабляет субъективное ощущение опьянения. Добровольцы, принимавшие эти препараты, сообщили, что чувствовали себя менее пьяными даже после употребления одинаковой дозы алкоголя. Исследователи наблюдали за участниками несколько часов, отслеживая уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также показатели давления, пульса и уровня глюкозы.