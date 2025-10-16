«Оземпик» показал способность влиять на реакцию организма на алкоголь

Популярные препараты, применяемые для лечения диабета и снижения веса, такие как Ozempic, Wegovy (семаглутид), тирзепатид и лираглутид, могут уменьшать воздействие алкоголя на мозг. К такому выводу пришли исследователи из Фралинского биомедицинского исследовательского института при Технологическом университете Вирджинии, результаты своей работы они опубликовали в журнале Scientific Reports.
Согласно исследованию, препараты из группы агонистов рецепторов GLP-1 замедляют поступление алкоголя в кровоток. Это приводит к менее резкому повышению концентрации спирта в крови и ослабляет субъективное ощущение опьянения. Добровольцы, принимавшие эти препараты, сообщили, что чувствовали себя менее пьяными даже после употребления одинаковой дозы алкоголя. Исследователи наблюдали за участниками несколько часов, отслеживая уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также показатели давления, пульса и уровня глюкозы.
Ученые предполагают, что данный эффект связан с замедлением опорожнения желудка, что, в свою очередь, замедляет всасывание алкоголя. Это может объяснять, почему многие пользователи таких препаратов отмечают снижение тяги к алкоголю. Авторы исследования считают, что полученные результаты открывают новые перспективы для использования GLP-1-препаратов в качестве безопасного способа снижения потребления алкоголя и профилактики алкогольной зависимости, учитывая их уже проверенную эффективность в лечении ожирения и диабета, говорится в статье.
6 июня европейский фармакологический регулятор обнаружил у «Оземпика» и лекарства от ожирения «Вегови» редкий побочный эффект, который приводит к потере зрения — он может возникнуть у одного человека из десяти тысяч принимавших препарат.