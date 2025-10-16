ABC: в ходе учений в Австралии погиб военный, двое пострадали

Солдат вооружённых сил Австралии погиб, ещё двое его сослуживцев получили травмы во время учений на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление австралийского Минобороны.
«Австралийский солдат погиб в результате переворота транспортного средства во время учений на севере провинции Квинсленд», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшие на место медики и вертолёт скорой помощи не смогли спасти военного, который скончался на месте происшествия. Два пострадавших солдата были госпитализированы.
Известно, что в Литве стартовали военные учения Североатлантического альянса с участием 17 тысяч солдат, которые будут проходить с начала сентября по конец октября.
К слову, параллельные учения бойцов НАТО начали проходить и в Польше.