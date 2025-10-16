Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: в ходе учений в Австралии погиб военный, двое пострадали

Австралийский солдат погиб в результате переворота транспортного средства.

Источник: Комсомольская правда

Солдат вооружённых сил Австралии погиб, ещё двое его сослуживцев получили травмы во время учений на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление австралийского Минобороны.

«Австралийский солдат погиб в результате переворота транспортного средства во время учений на севере провинции Квинсленд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие на место медики и вертолёт скорой помощи не смогли спасти военного, который скончался на месте происшествия. Два пострадавших солдата были госпитализированы.

Известно, что в Литве стартовали военные учения Североатлантического альянса с участием 17 тысяч солдат, которые будут проходить с начала сентября по конец октября.

К слову, параллельные учения бойцов НАТО начали проходить и в Польше.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше