«Побег и точка»: какие странности присутствуют в исчезновении семьи Усольцевых

Мордвинцев убежден, что семья тщательно спланировала свой поход, ссылаясь на факты, которые, по его мнению, не складываются в версию несчастного случая. «Муж и жена — опытные туристы. Они прекрасно знали, куда шли. Тем более родители взяли с собой маленького ребенка. Даже я, турист не самый опытный, понимаю, что в такой поход необходимо взять с собой средства, чтобы сохранить жизнь. Однако телефон Сергея, судя по зарегистрированному сигналу, был на трассе. Это вызывает у меня вопросы», — отметил в разговоре с aif.ru бывший следователь.