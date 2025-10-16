В Омске скончалась мастер спорта СССР по спортивному ориентированию

«10 октября 2025 года, на 87 году жизни, ушел от нас замечательный человек Наталья Чукреева. Наталья Георгиевна была мастером спорта СССР, ветераном спортивного ориентирования Омской области, тренером-преподавателем по спортивному ориентированию. Она воспитала целую плеяду омских спортсменов-ориентировщиков», — говорится в некрологе организации на странице соцсети «Вконтакте».