В Омске скончалась мастер спорта СССР по спортивному ориентированию

В Омске умерла мастер спорта СССР по спортивному ориентированию Наталья Чукреева. Печальной новостью поделилась общественная организация "Федерация спортивного ориентирования Омской области.
«10 октября 2025 года, на 87 году жизни, ушел от нас замечательный человек Наталья Чукреева. Наталья Георгиевна была мастером спорта СССР, ветераном спортивного ориентирования Омской области, тренером-преподавателем по спортивному ориентированию. Она воспитала целую плеяду омских спортсменов-ориентировщиков», — говорится в некрологе организации на странице соцсети «Вконтакте».
Федерация сообщает, что прощание с Натальей Чукреевой состоится сегодня, 16 октября, по адресу Учебная, 191. Время начала прощания — в 15.00.
Редакция «КП в Омске» выражает соболезнование родным и близким Натальи Георгиевны Чукреевой.