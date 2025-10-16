McGill University: повышение уровня моря угрожает затоплением прибрежным городам

Эксперты проанализировали данные из Африки, Южной и Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Проведя несколько оценок, они пришли к выводу, что из 840 млн зданий в исследуемых регионах к 2100 году пострадают порядка 136 млн при условии, что уровень моря поднимется на 20 м.