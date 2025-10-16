Ричмонд
Мужчину спасли от отравления метанолом с помощью одного простого средства

В Бразилии произошёл необычный случай: местного трейдера Клаудио Креспи удалось спасти после тяжёлого отравления метанолом благодаря использованию русской водки, сообщает Metropoles.

Мужчина почувствовал себя плохо, столкнувшись с болью в животе, нарушениями сознания и затруднённым дыханием. Врачи диагностировали отравление метанолом, однако необходимого антидота в распоряжении клиники не оказалось.

Выход подсказал двоюродный брат пострадавшего, также врач по специальности. Он рекомендовал родственникам найти этиловый спирт с высокой степенью очистки. Тогда племянница Креспи, находившегося на тот момент в состоянии искусственной комы, вспомнила о русской водке, подаренной ей ранее. На протяжении нескольких дней врачи вводили водку бизнесмену через специальный зонд для питания, и в результате его состояние улучшилось.

Медицинское обоснование нестандартного метода объяснил врач Адемар Симойнш: когда печень начинает расщеплять этанол, метанол перерабатывается медленнее, и у организма появляется больше шансов вывести его с мочой, давая медикам дополнительное время для лечения.

