Мужчину спасли от отравления метанолом с помощью одного простого средства

Выход подсказал двоюродный брат пострадавшего, также врач по специальности. Он рекомендовал родственникам найти этиловый спирт с высокой степенью очистки. Тогда племянница Креспи, находившегося на тот момент в состоянии искусственной комы, вспомнила о русской водке, подаренной ей ранее. На протяжении нескольких дней врачи вводили водку бизнесмену через специальный зонд для питания, и в результате его состояние улучшилось.